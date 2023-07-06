Наместник Киево-Печерской лавры позвал верующих на защиту обители

Наместник Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) призвал верующих защищать святыню. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белоруссии заявили о готовности принять монахов Киево-Печерской лавры

«Нам нельзя бояться, мы должны защищать конституционное право человека», - сказал митрополит в видеообращении.

Павел заявил, что опечатавшие корпуса лавры «принесли себе беду и горе».

Полиция Киева 6 июля опечатала здания, которые находились в пользовании канонической УПЦ. Также правоохранители закрыли въезд на территорию обители.

Ранее заповедник «Киево-Печерская лавра» прекратил доступ монахов к помещениям обители, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦерковьУкраинская Православная ЦерковьУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры