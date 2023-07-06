Наместник Киево-Печерской лавры позвал верующих на защиту обители
Наместник Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) призвал верующих защищать святыню. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам нельзя бояться, мы должны защищать конституционное право человека», - сказал митрополит в видеообращении.
Павел заявил, что опечатавшие корпуса лавры «принесли себе беду и горе».
Полиция Киева 6 июля опечатала здания, которые находились в пользовании канонической УПЦ. Также правоохранители закрыли въезд на территорию обители.
Ранее заповедник «Киево-Печерская лавра» прекратил доступ монахов к помещениям обители, сообщает «Радиоточка НСН».
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