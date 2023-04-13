«Нафтогаз»: Суд обязал Россию выплатить Украине $5 млрд за активы в Крыму

В «Нафтогазе» заявили, что после воссоединения с Крымом в 2014 году Россия якобы «захватила» буровые установки, газопроводы, флот и административные здания энергокомпании. Накануне Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге постановил, что РФ должна компенсировать украинской организации $5 млрд .

«Россия должна выполнить решение суда ... в соответствии со своими обязательствами по международному праву и в полном объеме компенсировать убытки, причиненные "Нафтогазу"», — отмечается в заявлении.

«Нафтогаз» указывает, что при отказе от добровольного исполнения вердикта украинская компания может начать «процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения» на территории тех государств, где находятся активы РФ.

