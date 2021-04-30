«Нафтогаз» анонсировал новые иски к «Газпрому»
Новый глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания рассмотрит варианты новых исков против «Газпрома».
Также Витренко отметил, что понимает обеспокоенность международных партнеров из-за смены руководства компании и намерен и дальше конструктивно сотрудничать с ними, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что прежний глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев был уволен из-за «неудовлетворительной работы». Чистый убыток компании составил 19 млрд гривен (51 миллиард рублей) при ожидаемом получении прибыли в размере 11,5 млрд гривен (31 млрд рублей).
Обеспокоенность из-за смены главы «Нафтогаза» высказали США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru