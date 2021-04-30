«Нафтогаз» анонсировал новые иски к «Газпрому»

Роспотребнадзор сообщил о напряженной эпидситуации по коронавирусу в Москве В столичной подземке начал курсировать тематический поезд «Спасибо медикам» Синоптики предупредили москвичей о штормовом ветре и ливне Московские школьники получили 24 диплома в финале Всероссийской олимпиады по физкультуре Подмосковный Серпухов стал новым местом проведения «Нашествия»