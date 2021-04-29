Украине предрекли проблемы с финансовой помощью из-за увольнения главы «Нафтогаза»

Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева может осложнить переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) об оказании стране финансовой помощи в 5,5 миллиардов долларов, сообщил Bloomberg.

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В издании отметили, что МВФ поддерживал Коболева, и такой неожиданный шаг может испортить отношения с Украиной. Bloomberg добавил, что Коболев был основным реформатором энергетики страны, который сократил бюджетный дефицит Украины.

Украинское правительство уволило главу «Нафтогаза» из-за убытка в 19 миллиардов гривен в 2020 году. Компанию возглавит Юрий Витренко с 29 апреля. Андрей Коболев рассказал, что узнал о своем увольнении из новостей. В «Нафтогазе» заявили, что отставка Коболева является практикой ручного управления предприятием.

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ФОТО: РИА Новости
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