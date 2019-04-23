«Надежда вернулась»: Савченко пришла в Раду после выхода из СИЗО

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая была освобождена из-под стражи 16 апреля, впервые появилась в Верховной раде. Об этом на своей странице в Facebook сообщила её сестра Вера Савченко.

Она разместила в социальной сети фотографию Савченко, которая стоит на площади Конституции у здания парламента. Снимок она сопроводила емкой подписью: «Надежда вернулась», подчёркивает RT.

В марте 2016-го Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая этого же года президент России помиловал её, после чего Савченко вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. При этом 16 апреля она была освобождена из-под стражи, напоминают Известия.

Как напоминает Ura.ru, ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что шоумен Владимир Зеленский одержал победу в первом туре президентских выборов благодаря шумихе вокруг ее персоны.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв заявил в эфире НСН, что после выборов Савченко может снова занять место в оппозиционном новому президенту крыле.



