Приграничные районы Курской области покинули более 500 человек за сутки
Свыше 500 человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за последние сутки. Об этом сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в целом с начала эвакуации из девяти приграничных районов уехали более 122 тысяч жителей. Беженцев расселяют по 179 пунктам временного размещения в 27 субъектах РФ. Сейчас в них находятся около 10 тысяч человек.
В МЧС добавили, что ведомство доставило в город Рыльск три тысячи продуктовых наборов. Продовольствие смогут получить жители, отказавшиеся покидать свои дома.
Белгородские власти накануне объявили, что ограничат въезд еще в пять населенных пунктов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru