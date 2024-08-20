Приграничные районы Курской области покинули более 500 человек за сутки

По данным ведомства, в целом с начала эвакуации из девяти приграничных районов уехали более 122 тысяч жителей. Беженцев расселяют по 179 пунктам временного размещения в 27 субъектах РФ. Сейчас в них находятся около 10 тысяч человек.

В МЧС добавили, что ведомство доставило в город Рыльск три тысячи продуктовых наборов. Продовольствие смогут получить жители, отказавшиеся покидать свои дома.

Белгородские власти накануне объявили, что ограничат въезд еще в пять населенных пунктов.







