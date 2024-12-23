Над Ростовской областью сбили не менее восьми украинских дронов

23 декабря с 21:00 российские силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов в районе города Миллерово Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По данным пресс-службы Минобороны России, всего было сбито девять беспилотников в период с 20:40 до 21:20. Слюсарь отметил, что в результате атаки пострадавших нет, а системы ПВО продолжают отражать удары.

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Атаки беспилотников на территории России начали происходить в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ПВОРостовская ОбластьБеспилотники

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