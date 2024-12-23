Над Ростовской областью сбили не менее восьми украинских дронов

Атаки беспилотников на территории России начали происходить в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

