Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Медвенским районом Курской области

24 июля вечером Смирнов сообщил о том, что украинский беспилотник атаковал комбайны, занятые сбором урожая. Инцидент произошел вблизи села Волфино Глушковского района. По словам Смирнова, в результате атаки ранены трое земледельцев, которые были госпитализированы в Глушковскую районную больницу для получения необходимой медицинской помощи. Также повреждения получила уборочная техника.

Утром того же дня беспилотники атаковали неработающее предприятие в Льгове. На его территории произошел пожар, который был оперативно ликвидирован, передает «Радиоточка НСН».

