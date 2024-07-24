Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Медвенским районом Курской области
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Медвенским районом Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
В 21:37 мск в Курской области была объявлена угроза атаки беспилотника. Позже временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что в регионе задействованы силы ПВО.
24 июля вечером Смирнов сообщил о том, что украинский беспилотник атаковал комбайны, занятые сбором урожая. Инцидент произошел вблизи села Волфино Глушковского района. По словам Смирнова, в результате атаки ранены трое земледельцев, которые были госпитализированы в Глушковскую районную больницу для получения необходимой медицинской помощи. Также повреждения получила уборочная техника.
Утром того же дня беспилотники атаковали неработающее предприятие в Льгове. На его территории произошел пожар, который был оперативно ликвидирован, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru