Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Медвенским районом Курской области

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Медвенским районом Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

В 21:37 мск в Курской области была объявлена угроза атаки беспилотника. Позже временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что в регионе задействованы силы ПВО.

Двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области

24 июля вечером Смирнов сообщил о том, что украинский беспилотник атаковал комбайны, занятые сбором урожая. Инцидент произошел вблизи села Волфино Глушковского района. По словам Смирнова, в результате атаки ранены трое земледельцев, которые были госпитализированы в Глушковскую районную больницу для получения необходимой медицинской помощи. Также повреждения получила уборочная техника.

Утром того же дня беспилотники атаковали неработающее предприятие в Льгове. На его территории произошел пожар, который был оперативно ликвидирован, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУПВОКурская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры