Началась пресс-конференция НСН на тему транзита российского газа через Украину
В ходе пресс-конференции ее участники расскажут об изменениях в российско-украинских отношениях из-за договора о транзите газа, а также судьбе «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».
31 декабря заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, но стороны до сих пор не пришли к соглашению по новому контракту. Кроме того, уже в ближайшее время могут быть запущены газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», которые позволят поставлять газ в Европу в обход Украины, чему всячески пытаются воспрепятствовать США и ряд стран ЕС, используя санкционную политику. Украинская же сторона, в лице руководства «НафтаГаза» заявляет, что готова пойти на уступки Москве и предложить финансово выгодные условия по прокачке газа в Европу. Сегодня Украина пытается успеть запастись газом на зиму, чтобы пережить этот период вне зависимости от договора с Россией, однако пока украинские газовые хранилища заполнены лишь на 64%, утверждают эксперты.
Участники пресс-конференции:
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин;
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
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