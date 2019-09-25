Началась пресс-конференция НСН на тему транзита российского газа через Украину

31 декабря заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, но стороны до сих пор не пришли к соглашению по новому контракту. Кроме того, уже в ближайшее время могут быть запущены газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», которые позволят поставлять газ в Европу в обход Украины, чему всячески пытаются воспрепятствовать США и ряд стран ЕС, используя санкционную политику. Украинская же сторона, в лице руководства «НафтаГаза» заявляет, что готова пойти на уступки Москве и предложить финансово выгодные условия по прокачке газа в Европу. Сегодня Украина пытается успеть запастись газом на зиму, чтобы пережить этот период вне зависимости от договора с Россией, однако пока украинские газовые хранилища заполнены лишь на 64%, утверждают эксперты.

Участники пресс-конференции:

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин;

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

