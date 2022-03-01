Наблюдатели ОБСЕ направляются в РФ из Донбасса
Первая автомобильная колонна с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пересекла границу России в Ростовской области, передает РИА Новости. Накануне стало известно, что все наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинут территорию Донецкой и Луганской народных республик.
В общей сложности в Россию должны прибыть более 80 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ. Сколько по времени наблюдатели будут оставаться в России, пока не ясно, для них в Ростове-на-Дону на всякий случай забронирован отель.
Наблюдатели ОБСЕ также эвакуируются с территории Украины через Молдавию для дальнейшего выезда к местам назначения.
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