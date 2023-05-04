Захарова: Польша планирует принять в себя остатки Украины

Есть четкие сигналы того, что остатки Украины «примет» после завершения конфликта в себя Польша. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Так, Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о «четком сигнале» Киеву о вступлении в Североатлантический альянс.

Ранее, 4 мая, Владимир Зеленский попросил Североатлантический альянс послать Украине четкий сигнал о принятии ее в блок после завершения конфликта. При этом руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечал, что решение о вступлении Украины в альянс является лучшим способом завершить конфликт в стране и «гарантировать мир в Европе», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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