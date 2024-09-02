На ЗАЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»

В настоящее время все блоки станции находятся в режиме «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии с регламентом и под строгим контролем норм радиационной безопасности.

Также на ЗАЭС добавили, что радиационный фон на территории станции и в ее окрестностях остался неизменным. Уровень радиации соответствует нормальным значениям, характерным для эксплуатационных условий энергоблоков, и не превышает фоновых природных уровней, передает «Радиоточка НСН».