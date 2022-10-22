Местные власти объявили о воздушной тревоге в Киеве

Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщили в администрации украинской столицы.

Воздушная тревога объявлена Одесской и Николаевской областях

«Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве», — указывает администрация в сообщении в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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