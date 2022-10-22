Местные власти объявили о воздушной тревоге в Киеве
22 октября 202202:52
Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщили в администрации украинской столицы.
«Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве», — указывает администрация в сообщении в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно о воздушной тревоге в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru