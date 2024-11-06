На Украине заявили об ожидании от Евросоюза 1,9 млрд евро
Украина рассчитывает получить от Евросоюза 1,9 млрд евро благодаря доходам от замороженных российских активов. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, сообщил портал Lenta.ru.
По словам политика, эти деньги «нужны немедленно», однако на что они будут израсходованы, министр уточнять не стал.
Также Умеров добавил, что Киев надеется на получение шести миллиардов евро из Европейского фонда мира, чтобы укрепить ВСУ. Кроме того, он призвал партнеров из ЕС инвестировать в производство боеприпасов и дронов.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна предлагает Украине возможность приобретения вооружения в кредит. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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