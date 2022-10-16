На Украине заявили о стабилизации ситуации с электроэнергией в Киеве

Хуснуллин: строители завершили работы по усилению пролетных конструкций на левой части Крымского моста СМИ: из-за шторма в акватории Керченского пролива приостановлена работа паромной переправы СМИ: глава Минфина США Йеллен недовольна темпами и объемами экономической помощи Киеву из Европы СМИ: российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в испанском Хихоне