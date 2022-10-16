На Украине заявили о стабилизации ситуации с электроэнергией в Киеве
Энергетики в Киеве стабилизировали ситуацию с электроснабжением в городе, отключений пока не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора субхолдинга D.Solutions компании ДТЭК Сергея Коваленко.
Он поблагодарил жителей за снижение потребления электроэнергии.
Ранее «Укрэнерго» заявила о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины. Компания может отказаться от принудительных ограничений на потребление электроэнергии в этих регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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