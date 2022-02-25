На Украине заявили о проблемах с топливом
На Украине возникли проблемы с топливом. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По данным источника, на заправках страны наблюдаются большие очереди и дефицит бензина.
Проблемы с топливом возникли после обострения геополитической ситуации на Украине.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне уже в ближайшем времени ощутят на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.
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