На Украине заявили о проблемах с топливом

На Украине возникли проблемы с топливом. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По данным источника, на заправках страны наблюдаются большие очереди и дефицит бензина.

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Проблемы с топливом возникли после обострения геополитической ситуации на Украине.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне уже в ближайшем времени ощутят на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ПрезидентДефицитТопливоБензинУкраина
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