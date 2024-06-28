На Украине заявили о невозможности восстановления Бурштынской ТЭС

Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), расположенная в Ивано-Франковской области Украины, оказалась полностью непригодной для восстановления после обстрелов. Об этом в эфире радио «Западный полюс» сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, объект многократно подвергался атакам, что привело к значительным разрушениям.