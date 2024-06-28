На Украине заявили о невозможности восстановления Бурштынской ТЭС
Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), расположенная в Ивано-Франковской области Украины, оказалась полностью непригодной для восстановления после обстрелов. Об этом в эфире радио «Западный полюс» сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
По ее словам, объект многократно подвергался атакам, что привело к значительным разрушениям.
Из-за повреждений энергетических объектов Украина потеряла девять гигаватт генерации энергии, отмечает 360.ru.
ТЭС расположена на пересечении линий электропередачи, которые связывают Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Ее установленная мощность составляла 2334 МВт. Основным топливом служил уголь из украинских бассейнов, а вспомогательным — природный газ и мазут. Станция функционировала с мая 1965 года, передает «Радиоточка НСН».
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