На Украине заявили о невозможности восстановления Бурштынской ТЭС

Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), расположенная в Ивано-Франковской области Украины, оказалась полностью непригодной для восстановления после обстрелов. Об этом в эфире радио «Западный полюс» сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, объект многократно подвергался атакам, что привело к значительным разрушениям.

На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС

Из-за повреждений энергетических объектов Украина потеряла девять гигаватт генерации энергии, отмечает 360.ru.

ТЭС расположена на пересечении линий электропередачи, которые связывают Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Ее установленная мощность составляла 2334 МВт. Основным топливом служил уголь из украинских бассейнов, а вспомогательным — природный газ и мазут. Станция функционировала с мая 1965 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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