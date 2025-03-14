На Украине заявили о намерении вступить в Евросоюз в 2030 году

Украина станет членом Евросоюза в 2030 году. Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, сообщило издание Forbes.

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По мнению украинского политика, серьезность намерений ЕС подтверждает то, что бюджет Евросоюза на 2026-2032/2033 годы формируют с учетом членства Киева в объединении, и то, насколько активно Венгрия сопротивляется включению Украины в следующий бюджет ЕС.

Стефанишина подчеркнула, что Украина во многих секторах уже интегрирована в ЕС.

Ранее Совет Евросоюза продлил персональные ограничительные меры против России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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