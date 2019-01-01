На Украине заявили о контроле своей экономики Россией
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, считает, что у России появились рычаги контроля экономики Украины, пишет NewsOne.
Марунич связывает возросшее влияние России на экономику Украины с поставками нефти. Крупные российские поставщики нефти уже получают разрешения на ее поставку на Украину, чтобы обеспечить страну сырьем. Именно в этом эксперт увидел угрозу со стороны Москвы.
«Но, несомненно, очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками», — заявил Марунич.
Ранее аналитики в сфере энергетики и парламентарии объяснили в беседе с НСН, как политика влияет на технологию транзита нефти.
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