На Украине заявили о контроле своей экономики Россией

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, считает, что у России появились рычаги контроля экономики Украины, пишет NewsOne.

Марунич связывает возросшее влияние России на экономику Украины с поставками нефти. Крупные российские поставщики нефти уже получают разрешения на ее поставку на Украину, чтобы обеспечить страну сырьем. Именно в этом эксперт увидел угрозу со стороны Москвы.

«Но, несомненно, очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками», — заявил Марунич.

Ранее аналитики в сфере энергетики и парламентарии объяснили в беседе с НСН, как политика влияет на технологию транзита нефти.

