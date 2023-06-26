На Украине заявили о готовности половины стран НАТО принять Киев в альянс

«Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале, то как минимум 15 баллов есть за теми странами, которые однозначно осознают необходимость такого решения», — сказала Стефанишина.

Она отметила, что предстоящий саммит военного блока в Вильнюсе, который состоится 11-12 июня, станет во многом определяющий, так как на нем будет принято решение о приглашении Украины в альянс.

Генерал Сергей Липовой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» следует легализовать.

