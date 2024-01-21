На Украине заявили, что Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного

Украинский президент Владимир Зеленский планирует уволить главкома Вооруженных сил Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова, сообщил YouTube-каналу Newsroom украинский политик Георгий Тука.

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По его словам, на место Залужного претендует Буданов. Тука отметил, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве, который познакомился с партнерами Киева.

Ранее Зеленский заявил о большом количестве вопросов к Залужному, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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