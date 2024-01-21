На Украине заявили, что Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного
21 января 202402:31
Украинский президент Владимир Зеленский планирует уволить главкома Вооруженных сил Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова, сообщил YouTube-каналу Newsroom украинский политик Георгий Тука.
По его словам, на место Залужного претендует Буданов. Тука отметил, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве, который познакомился с партнерами Киева.
Ранее Зеленский заявил о большом количестве вопросов к Залужному, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru