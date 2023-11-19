На Украине заявили, что бегство пилота в Россию стало психологической операцией
19 ноября 202303:02
Переход летчика Вооруженных сил Украины на сторону России прокомментировал в Telegram представитель Главного управления разведки украинского министерства обороны Андрей Юсов.
По его словам, побег пилота - «информационно-психологической операцией» Москвы. Как сообщил российский летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода, со сбежавшим в РФ пилотом работает Федеральная служба безопасности России. Летчик мог сбежать на угнанном самолете Су-27.
Ранее Зеленский указал на малые объемы подготовки пилотов для F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве упали обломки беспилотника
- На Украине заявили, что бегство пилота в Россию стало психологической операцией
- Военное крыло ХАМАС: потеряна связь с отвечающими за защиту заложников группами
- ВОЗ: больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать
- Словакия не поддержит антироссийские санкции
- Украинский беспилотник пытался атаковать Москву
- В Чехии полиция сорвала концерт комика Славы Комиссаренко
- Валерий Гергиев получил первую Эрмитажную премию
- Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе с РФ
- В Одессе облили красной краской памятник русскому поэту Пушкину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru