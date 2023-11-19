На Украине заявили, что бегство пилота в Россию стало психологической операцией

Переход летчика Вооруженных сил Украины на сторону России прокомментировал в Telegram представитель Главного управления разведки украинского министерства обороны Андрей Юсов.

По его словам, побег пилота - «информационно-психологической операцией» Москвы. Как сообщил российский летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода, со сбежавшим в РФ пилотом работает Федеральная служба безопасности России. Летчик мог сбежать на угнанном самолете Су-27.

Ранее Зеленский указал на малые объемы подготовки пилотов для F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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