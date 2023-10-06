На Украине завели дела против избивших мужчину депутатов Верховной рады

В отношении депутатов Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александра Куницкого и Артема Дмитрука возбудили уголовные дела, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на офис генерального прокурора страны.

На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело

Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленном нанесении мужчине телесных повреждений средней тяжести. Инцидент произошел 5 октября в центре Киева.

Видео с избиением появилось в четверг. Потерпевший обвинял депутатов в том, что они требовали у него деньги. После этого парламентарии устроили потасовку.

Как сообщала «Радиоточка НСН», депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Николай Тищенко подрались во время обсуждения оборонного бюджета Украины. Тищенко обозвал коллегу петухом и порвал ему штаны.

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ФОТО: РИА Новости
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