На Украине запретят религиозные организации, аффилированные с Россией

По словам Зеленского, на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) был рассмотрен вопрос о «многочисленных фактах связей отдельных религиозных кругов» на Украине с Россией, пишет Ura.ru.

СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

Кроме того, совет поручил Службе по этнополитике провести «религиоведческое расследование на наличие церковно-канонической связи» Украинской православной церкви с Московским патриархатом и при необходимости принять меры, сообщает телеканал «360».

