На Украине запретят религиозные организации, аффилированные с Россией

Деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, запретят на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале политика.

СБУ допросила более 50 человек во время обысков в храмах УПЦ

По словам Зеленского, на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) был рассмотрен вопрос о «многочисленных фактах связей отдельных религиозных кругов» на Украине с Россией, пишет Ura.ru.

СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

Кроме того, совет поручил Службе по этнополитике провести «религиоведческое расследование на наличие церковно-канонической связи» Украинской православной церкви с Московским патриархатом и при необходимости принять меры, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РелигияСНБО УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры