На Украине запретят религиозные организации, аффилированные с Россией
Деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, запретят на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале политика.
По словам Зеленского, на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) был рассмотрен вопрос о «многочисленных фактах связей отдельных религиозных кругов» на Украине с Россией, пишет Ura.ru.
СНБО поручила украинскому правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.
Кроме того, совет поручил Службе по этнополитике провести «религиоведческое расследование на наличие церковно-канонической связи» Украинской православной церкви с Московским патриархатом и при необходимости принять меры, сообщает телеканал «360».
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