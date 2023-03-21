На Украине запретили связанные с СССР и Россией названия объектов

Верховная Рада приняла «деколонизационный закон», запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Советским Союзом и Россией. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию», - написал депутат.

Он добавил, что это также относится к наименованиям, которые связаны с российскими городами, историческими и культурными местами, а также датами, событиями и деятелями.

Ранее правящая партия Латвии «Национальное объединение» выступила с предложением запретить русские субтитры к фильмам.

