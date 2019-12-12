В Кремле открестились от снятия с эфира «Слуги народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ принял решение прекратить показ сериала «Слуга народа», в котором президент Украины Владимир Зеленский выступил в качестве исполнителя главной роли. В Кремле сообщили, что никакого отношения к снятию сериала администрация президента не имеет.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на решения телеканала никакого влияния оказано не было:

«Мы здесь абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать и так далее. К нам это не имеет никакого отношения», - цитирует Дмитрия Пескова издание РИА Новости.

Известно, что один из журналистов заметил, что из сериала была вырезана шутка про Президента РФ, отмечает Ura.ru. Песков посоветовал обратиться с вопросом в редакцию телеканала.

«Это не касается нас абсолютно», - подчеркнул он.

В свою очередь гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко заявил, он приобретался для платной платформы и первые три серии были запущены в эфир ТНТ исключительно в качестве маркетингового хода.

Отметим, в сериале «Слуга народа» Владимир Зеленский исполнил роль новоизбранного президента Украины Василия Голобродько.

