На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии
Пять высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины стали фигурантами дела о закупке некачественных бронежилетов для армии страны. Как передаёт телеканал «112 Украина», об этом заявил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба. Он подчеркнул, что в текущем году были закуплены 20 тыс. бронежилетов, семь из которых оказались бракованными. Глава ГБР заявил, что они простреливаются в дождевых условиях.
Между тем, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил заложенные в проект государственного бюджета на 2020 год $9,9 млрд расходов на безопасность и оборону.
2 ноября, стало известно, что украинский политолог Тарас Загородний заявил, что Киеву необходимо разработать и поставить на вооружение ракеты, которые будут способны ударить по российским АЭС и создать «ядерный взрыв». По мнению Загороднего, Украине нужно одновременно уходить от российских энергоносителей и наращивать военную мощь, в том числе ракеты дальностью 2,5 тыс. км.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
- В Госдуме поддержали право полицейских доставлять пьяных в вытрезвители
- Назначен новый посол России в Великобритании
- «Пещерные русофобы»: Путин назвал инициаторов войны против русского языка
- Подозреваемый в организации теракта в Москве признал вину