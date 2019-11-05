На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии

Между тем, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил заложенные в проект государственного бюджета на 2020 год $9,9 млрд расходов на безопасность и оборону.

2 ноября, стало известно, что украинский политолог Тарас Загородний заявил, что Киеву необходимо разработать и поставить на вооружение ракеты, которые будут способны ударить по российским АЭС и создать «ядерный взрыв». По мнению Загороднего, Украине нужно одновременно уходить от российских энергоносителей и наращивать военную мощь, в том числе ракеты дальностью 2,5 тыс. км.

