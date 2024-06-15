Сийярто: Условия Венгрии по Закарпатью вошли в проект о евроинтеграции Украины

ЕС выполнил требования Венгрии для начала переговоров с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Теперь в распоряжении правительства Венгрии имеется документ из Евросоюза, согласно которому Киев должен вернуть права, отнятые у закарпатских венгров в последние годы.

Он напомнил, что раньше представители некоторых европейских стран даже не хотели слышать об условиях Венгрии, однако в Будапеште, по словам политика, «ясно дали понять, что настаивают на восстановлении прав меньшинств».