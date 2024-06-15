Сийярто: Условия Венгрии по Закарпатью вошли в проект о евроинтеграции Украины
ЕС выполнил требования Венгрии для начала переговоров с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Теперь в распоряжении правительства Венгрии имеется документ из Евросоюза, согласно которому Киев должен вернуть права, отнятые у закарпатских венгров в последние годы.
Он напомнил, что раньше представители некоторых европейских стран даже не хотели слышать об условиях Венгрии, однако в Будапеште, по словам политика, «ясно дали понять, что настаивают на восстановлении прав меньшинств».
29 мая «Известия» сообщили, что Венгрия блокировала переговоры по вступлению Украины в ЕС, при том, что инициативу об их начале поддержали все 27 государств-членов.
О решении Венгрии заблокировать переговоры о евроинтеграции Украины Сийярто говорил еще в октябре 2023 года. Дипломат отмечал, что Будапешт не согласится на начало диалога по вступлению Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru