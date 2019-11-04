На Украине выявили попытки свергнуть Зеленского

Расшатывание ситуации вокруг разведения сил в Донбассе политические силы на Украине пытаются использовать для свержения действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-чиновница отметила, что политические силы, желающие сместить Зеленского, используют недовольство части украинцев разведением сил ВСУ и ополченцев в Золотом и Петровском, чтобы свергнуть президента, сообщает Газета.ru.

«Безусловно, будут кричать, безусловно, будут шатать... но раскачивают же не потому, что разведение, а потому, что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный — капитуляция», — цитирует RT Елену Лукаш.

Бывший министр обратила внимание на отсутствие поддержки президента со стороны силовиков, которые находятся в подчинении главы МВД Арсена Авакова, не заинтересованного в сильном лидере Украины, пишут Известия.

Напомним, контактная группа в Минске достигла договоренностей о разведении сил в Донбассе с 7 октября. Однако радикальные силы несколько раз пытались сорвать процесс. Эти попытки продолжались в Золотом (Луганская область) вплоть до 29 октября и приостановлены после переговоров с Зеленским во время его визита. Разведение сил в Петровском планируется в течение следующих семи-десяти дней.

Ранее политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал положение Зеленского политическим цугцвангом.

