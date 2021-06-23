На Украине выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19
Первые два случая заражения индийским штаммом коронавируса «дельта» выявили на Украине. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и охраны (СНБО) Алексей Данилов в беседе с «ТСН».
Вирус обнаружили у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, вернувшихся из России. Зараженные сдали тесты на коронавирус по возвращении на Украину. Женщину и ребенка госпитализировали в киевскую Александровскую больницу, состояние больных стабильное.
«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных, но у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм», — рассказал Данилов.
Власти Украины обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за помощью.
Аппарат СНБО на заседании в среду обсудит вопрос о необходимости введения ПЦР-тестирования для людей, въезжающих из России, Белоруссии, Великобритании и Индии с тем, чтобы не допустить распространения индийского штамма. Данилов отметил, что возможно полное прекращение авиасообщения с этими странами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- В Банке России призвали готовиться к новому кризису
- В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди привившихся от COVID-19
- На Украине выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19
- Московский зоопарк потратит 31 млн рублей на домик для карликового бегемота Ксюши
- В МИД России прокомментировали заявление США об ответе без предупреждения на кибератаки
- Кадыров в беседе с Путиным назвал себя его «преданным пехотинцем»
- Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор
- Совет Федерации одобрил закон о системе учета рекламы в интернете
- СМИ: Меркель предложила провести встречу лидеров ЕС и Путина
- В Подмосковье могут ввести доступ в общественный транспорт только по QR-коду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru