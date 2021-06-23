На Украине выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19

Первые два случая заражения индийским штаммом коронавируса «дельта» выявили на Украине. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и охраны (СНБО) Алексей Данилов в беседе с «ТСН».

Вирус обнаружили у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, вернувшихся из России. Зараженные сдали тесты на коронавирус по возвращении на Украину. Женщину и ребенка госпитализировали в киевскую Александровскую больницу, состояние больных стабильное.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных, но у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм», — рассказал Данилов.

Власти Украины обратились во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за помощью.

Аппарат СНБО на заседании в среду обсудит вопрос о необходимости введения ПЦР-тестирования для людей, въезжающих из России, Белоруссии, Великобритании и Индии с тем, чтобы не допустить распространения индийского штамма. Данилов отметил, что возможно полное прекращение авиасообщения с этими странами.

