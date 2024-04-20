На Украине ввели ограничения на азартные игры в интернете
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете и запретил бойцам ВСУ принимать в них участие.
Решение СНБО, которое он ввел, среди прочего, предполагает ограничение рекламы онлайн-казино, блокировку нелегальных сайтов с играми, а также лимиты на количество игр и затраты на них.
На «эпидемию игромании» в ВСУ ранее пожаловался один из военнослужащих. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в свою очередь сообщал о том, что солдаты ВСУ играют в онлайн-казино, а также делают ставки на спорт вместо того, чтобы оставить деньги на будущее, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине ввели ограничения на азартные игры в интернете
- СМИ: У Куклачева начались проблемы с дыханием после перенесенного инфаркта
- В Новой Таволжанке погибла беременная, еще трое белгородцев пострадали
- В Кургане эвакуируют живущих вблизи дамбы
- В США после попытки суицида из-за суда над Трампом скончался мужчина
- Жители Центральной России из-за магнитной бури смогли увидеть северное сияние
- В Оренбурге в реке Урал снизился уровень воды до 1017 сантиметров
- Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области
- ВСУ пять раз обстреляли курский поселок Теткино
- В Запорожье российские войска повредили объект инфраструктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru