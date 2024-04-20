На Украине ввели ограничения на азартные игры в интернете

Решение СНБО, которое он ввел, среди прочего, предполагает ограничение рекламы онлайн-казино, блокировку нелегальных сайтов с играми, а также лимиты на количество игр и затраты на них.



На «эпидемию игромании» в ВСУ ранее пожаловался один из военнослужащих. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в свою очередь сообщал о том, что солдаты ВСУ играют в онлайн-казино, а также делают ставки на спорт вместо того, чтобы оставить деньги на будущее, напоминает «Радиоточка НСН».

