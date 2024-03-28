Депутат Рады Гончаренко заявил об увлечении солдат ВСУ ставками и онлайн-казино

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) играют в онлайн-казино, а также делают ставки на спорт вместо того, чтобы оставить деньги на будущее. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Ушли в оборону: Киев заявил о стагнации ВСУ на передовой, ВС РФ «давят» по фронту

По его словам, после того, как солдаты проигрывают деньги, они берут кредиты и снова начинают делать ставки. Гончаренко отметил, что это «уничтожает моральное состояние военных», а потом создаст проблемы для их мирной жизни, поскольку полученные в период боевых действий деньги будут проиграны.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что заметна стагнация украинских вооруженных сил по линии фронта. По его словам, это произошло из-за дефицита ресурсов для «эффективных наступательных действий», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:КазиноВоенныеУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры