На Украине ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света ввели на всей территории Украины. Об этом сообщила энергокомпания ДТЭК.
«Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света... Во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют», — отметили в организации.
Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, напоминает Ura.ru. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Виннице, Кременчуге, Кривом Роге, подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Днепропетровске, Харькове. Харьковские власти заявили об ударах по объектам в городе, кроме того, в Полтавской области поврежден промышленный объект.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru