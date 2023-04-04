На Украине вскрыли схему для уклонистов со скорой помощью
В Закарпатской области силовики раскрыли схему переправки уклонистов на скорой помощи за границу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.
Сообщается, что сотрудникам полиции удалось задержать фельдшера, который пытался в карете скорой помощи отвезти до границы двух украинцев. Благодаря маячкам спецтранспорта «скорая» могла проезжать контрольные посты и довозить их до пункта назначения. Дальше они планировали самостоятельно пересечь границу со Словакией.
При задержании были найдены шесть тысяч долларов, которые уклонисты заплатили за переправку. Силовики ищут местного жителя, который организовал эту схему.
Ранее в Закарпатской области при попытке сбежать в Венгрию в реке Тиса утонул уклонист, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru