На Украине возникли проблемы с хлебом из-за отключений электроэнергии

Регулярные отключения электричества на Украине не позволяют обеспечить технологию выпечки хлеба, при остановке печи вся партия может быть отправлена на утилизацию. Об этом рассказал первый вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко в интервью Agro Portal.

Электричество в Киеве будут давать на два-три часа

По его словам, для стабильной работы хлебзаводам необходимо запастись генераторами и топливом, чтобы во время аварийных выключений можно было обеспечить хотя бы минимальное производство. При этом Дученко подчеркнул, что работать и производить хлеб в достаточном количестве на генераторах невозможно.

Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью ZDF заявил, что без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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