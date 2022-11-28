На Украине возникли проблемы с хлебом из-за отключений электроэнергии

По его словам, для стабильной работы хлебзаводам необходимо запастись генераторами и топливом, чтобы во время аварийных выключений можно было обеспечить хотя бы минимальное производство. При этом Дученко подчеркнул, что работать и производить хлеб в достаточном количестве на генераторах невозможно.

Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью ZDF заявил, что без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

