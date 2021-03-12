На Украине возбудили дело из-за соглашений о нахождении Черноморского флота РФ в Крыму

Отмечается, что СБУ начала расследование по факту совершения госизмены должностными лицами украинских органов власти в 2008-2010 годах.

В частности, следователи выясняют подробности подготовки и подписания российско-украинского соглашения о пребывании ЧФ на Украине до 2042 года. Кроме того, СБУ проверит соблюдение всех необходимых процедур во время утверждения договора в Верховной раде.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений, согласно которым Украина на 25 лет получила скидку на российский газ в обмен на пребывание ЧФ в Крыму после 2017 года.

