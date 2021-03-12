На Украине возбудили дело из-за соглашений о нахождении Черноморского флота РФ в Крыму
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за подписания соглашений с Россией об условиях пребывания Черноморского флота (ЧФ) РФ в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что СБУ начала расследование по факту совершения госизмены должностными лицами украинских органов власти в 2008-2010 годах.
В частности, следователи выясняют подробности подготовки и подписания российско-украинского соглашения о пребывании ЧФ на Украине до 2042 года. Кроме того, СБУ проверит соблюдение всех необходимых процедур во время утверждения договора в Верховной раде.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений, согласно которым Украина на 25 лет получила скидку на российский газ в обмен на пребывание ЧФ в Крыму после 2017 года.
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