СБУ проверит соглашение о нахождении Черноморского флота в Крыму
Служба безопасности Украины (СБУ) займется проверкой обстоятельств ратификации Харьковский соглашений о нахождении Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, соответсвующее поручение службе было дано Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Служба в случае необходимости возбудит дело по статье о госизмене против депутатов.
Харьковские соглашения были подписаны в 2010 году. В рамках этих соглашений Украине была выдана скидка на российский газ за пребывание Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет. Как отмечает агентство, ратификацию поддержали 236 депутатов, против высказались 226.
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