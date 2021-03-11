СБУ проверит соглашение о нахождении Черноморского флота в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) займется проверкой обстоятельств ратификации Харьковский соглашений о нахождении Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответсвующее поручение службе было дано Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Служба в случае необходимости возбудит дело по статье о госизмене против депутатов.

Харьковские соглашения были подписаны в 2010 году. В рамках этих соглашений Украине была выдана скидка на российский газ за пребывание Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет. Как отмечает агентство, ратификацию поддержали 236 депутатов, против высказались 226.

