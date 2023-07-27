На Украине в родном городе Брежнева снесли посвященный ему бюст

Бюст находился в центре города. Издание опубликовало видео демонтажа скульптуры.

На кадрах видно, как на бюст накидывают трос. Монумент планируют перенести в городской краеведческий музей.

Памятник Брежневу в Каменском установили при жизни генсека - в 1976 году.

В Киеве месяцем ранее снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. В местных СМИ сообщалось о планах городской администрации демонтировать памятник писателю Михаилу Булгакову и Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу, передает «Радиоточка НСН».

