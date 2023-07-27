На Украине в родном городе Брежнева снесли посвященный ему бюст
В городе Каменском Днепропетровской области, где родился генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев, демонтировали посвященный ему памятник. Об этом сообщило издание «Страна».
Бюст находился в центре города. Издание опубликовало видео демонтажа скульптуры.
На кадрах видно, как на бюст накидывают трос. Монумент планируют перенести в городской краеведческий музей.
Памятник Брежневу в Каменском установили при жизни генсека - в 1976 году.
В Киеве месяцем ранее снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. В местных СМИ сообщалось о планах городской администрации демонтировать памятник писателю Михаилу Булгакову и Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу, передает «Радиоточка НСН».
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