Экс-министр культуры Украины похвалился законом «анти-Пушкин»
Экс-глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко отчитался перед Верховной Радой о деятельности ведомства за год. В частности, он похвалился разработкой законопроекта, известного как «анти-Пушкин», который упрощает демонтаж монументов, связанных с Россией. Об этом чиновник заявил в своем Telegram-канале.
Ткаченко также поставил в заслугу Минкульту уничтожение девяти памятников Максиму Горькому, 28 памятников Александру Пушкину и порядка 20 монументов советским воинам-освободителям. Также он особо выделил уничтожение одесского памятника императрице Екатерине II.
Ранее со здания Харьковского академического театра имени Пушкина убрали упоминание о русском поэте. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru