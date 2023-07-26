Экс-министр культуры Украины похвалился законом «анти-Пушкин»

Экс-глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко отчитался перед Верховной Радой о деятельности ведомства за год. В частности, он похвалился разработкой законопроекта, известного как «анти-Пушкин», который упрощает демонтаж монументов, связанных с Россией. Об этом чиновник заявил в своем Telegram-канале.

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Ткаченко также поставил в заслугу Минкульту уничтожение девяти памятников Максиму Горькому, 28 памятников Александру Пушкину и порядка 20 монументов советским воинам-освободителям. Также он особо выделил уничтожение одесского памятника императрице Екатерине II.

Ранее со здания Харьковского академического театра имени Пушкина убрали упоминание о русском поэте. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / Суспiльне
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