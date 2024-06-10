На Украине в Черновцах обнаружили зараженные африканской чумой туши свиней

На берегу реки Прут в Украине были обнаружены туши свиней, зараженные африканской чумой, сообщает местное издание »Страна».

Согласно сообщению издания, специалисты уничтожили остатки туш и провели дезинфекцию территории. Доступ к острову, где были найдены зараженные свиньи, закрыт. На месте введена карантинная зона.

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Согласно информации издания, в соседнем микрорайоне ощущался неприятный запах. Происхождение туш пока неизвестно, передает газета «Известия».

В апреле Минсельхоз России составил список инфекционных заболеваний животных в приграничных странах. В перечень вошли девять заразных болезней, включая трансграничные инфекции: ящур, контагиозную плевропневмонию, чуму мелких жвачных, классическую и африканскую чуму свиней, оспу овец и коз, чуму верблюдов, инфекционный ринотрахеит и сап, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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