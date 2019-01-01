Бабушка надвое сказала. На Украине узнали, кто может стать премьер-министром
Новым главой правительства Украины может стать бывший заместитель председателя Национального банка, представитель Киева в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Называется также кандидатура лидера партии «Голос» и группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Такую информацию распространило украинское издание «Левый берег» - оно ссылается на источники в «Голосе».
Кроме того, по данным украинских СМИ, глава Волынского областного совета Игорь Палица может стать заместителем председателя правительства, а лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков претендует на должность спикера Верховной рады, отмечает Ura.ru.
Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» с большим отрывом победила на внеочередных выборах в парламент, которые прошли в воскресенье, 21 июля. После обработки 92,7% протоколов она набирает 43,12%.
На втором месте остаётся партия кандидата в президенты Украины Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,03%. На третьем месте идёт политическая сила экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» - 8,19%. Успех партии Зеленского обеспечил ей право формировать кабинет министров.
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