На Украине допустили, что мобилизуют еще больше людей

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли военнослужащих ВСУ, Сак указал на «достаточные резервы» Киева.

«Конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей», — заявил советник.

Ранее СМИ сообщили, что мобилизация в Украине проходит с большими нарушениями: военкоматы страны используют все возможности для призыва, применяя также незаконные методы. В частности, известно о случае, когда инвалида без рук признали годным к службе, пишет «Свободная пресса».

