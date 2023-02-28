На Украине допустили, что мобилизуют еще больше людей
Украина может мобилизовать в армию еще больше людей, заявил советник министра обороны страны Юрий Сак. Об этом сообщает Bloomberg.
Отвечая на вопрос о том, достаточно ли военнослужащих ВСУ, Сак указал на «достаточные резервы» Киева.
«Конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей», — заявил советник.
Ранее СМИ сообщили, что мобилизация в Украине проходит с большими нарушениями: военкоматы страны используют все возможности для призыва, применяя также незаконные методы. В частности, известно о случае, когда инвалида без рук признали годным к службе, пишет «Свободная пресса».
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