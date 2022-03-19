На Украине упростят таможенные процедуры для ввоза грузов «для обороны и людей»
19 марта 202203:54
Таможенные процедуры для ввоза на Украину некоторых грузов будут упрощены. Об этом заявил в видеообращении президент страны Владимир Зеленский.
По словам главы государства, власти проработали решение «для полной перезагрузки таможни» и постановили отменить «всю бюрократию, все бумажки» и все таможенные платежи.
«Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться на Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики», — заявил Зеленский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru