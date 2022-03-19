На Украине упростят таможенные процедуры для ввоза грузов «для обороны и людей»

По словам главы государства, власти проработали решение «для полной перезагрузки таможни» и постановили отменить «всю бюрократию, все бумажки» и все таможенные платежи.

«Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться на Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики», — заявил Зеленский.

