На Украине упростят таможенные процедуры для ввоза грузов «для обороны и людей»

Таможенные процедуры для ввоза на Украину некоторых грузов будут упрощены. Об этом заявил в видеообращении президент страны Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, власти проработали решение «для полной перезагрузки таможни» и постановили отменить «всю бюрократию, все бумажки» и все таможенные платежи.

«Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться на Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики», — заявил Зеленский.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ТаможняУкраинаВладимир Зеленский
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