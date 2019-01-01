На Украине требуют от Путина отмены упрощенной выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, заявила о том, что российскому президенту Владимиру Путину для соблюдения Минских соглашений необходимо отменить упрощенный порядок получения российского гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

«Для реализации политического блока Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев», — написала политик в Facebook.

При этом депутат Верховной рады считает, что Украина, со своей стороны, выполнила политические обязательства в рамках Минский соглашений, приняв закон об амнистии и особенностях местного самоуправления. Ирина Геращенко обвинила Россиию в том, что эти документы на Украине по-прежнему не работают.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, в соответствии с которым жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР получают возможность по упрощенной процедуре стать гражданами России. Также он заявил о том, что Москва не исключает распространения этого опыта на всех граждан Украины.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, как украинские элиты отнеслись к заявлению российского лидера о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям Украины.

