На Украине создали ракету против российских кораблей

Сверхзвуковая ракета «Молния» («Блискавка») разработана в днепровском конструкторском бюро «Южное». Она предназначена для уничтожения надводных целей противника, информирует Lenta.ru со ссылкой на «Днепровскую панораму».

Скорость «Молнии» составляет около 2-2,5 тысячи километров в час. На Украине новой сверхзвуковой ракетой планируют вооружить самолеты СУ-24М и СУ-27 после минимальной модернизации машин.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Украина использует новый вид вооружения против российских кораблей. Он считает, что на сегодняшний день в мире нет средств, обеспечивающих защиту от «Молнии». Свое заявление эксперт сделал в видеоматериале о выставке «Оружие и безопасность-2019» на YouTube-канале «Обзор TV».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся над испуганным российскими учениями в Крыму экс-главой СБУ.



