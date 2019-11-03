На Украине создали ракету против российских кораблей
Сверхзвуковая ракета «Молния» («Блискавка») разработана в днепровском конструкторском бюро «Южное». Она предназначена для уничтожения надводных целей противника, информирует Lenta.ru со ссылкой на «Днепровскую панораму».
Скорость «Молнии» составляет около 2-2,5 тысячи километров в час. На Украине новой сверхзвуковой ракетой планируют вооружить самолеты СУ-24М и СУ-27 после минимальной модернизации машин.
По словам военного эксперта Олега Жданова, Украина использует новый вид вооружения против российских кораблей. Он считает, что на сегодняшний день в мире нет средств, обеспечивающих защиту от «Молнии». Свое заявление эксперт сделал в видеоматериале о выставке «Оружие и безопасность-2019» на YouTube-канале «Обзор TV».
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся над испуганным российскими учениями в Крыму экс-главой СБУ.
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