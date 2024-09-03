На Украине сообщили об увольнении главы «Укрэнерго»

Главу компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого отправили в отставку, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Укрэнерго» заявило о повреждении электростанций в центре и на западе Украины

По его словам, это был один из немногих функционеров, реально разбиравшихся в энергетических вопросах. Только «Украэнерго» возвела защитные сооружения вокруг энергетических объектов и закупилась оборудованием для проведения экстренных восстановительных работ, указал парламентрий.

Он считает, что отставка произошла из-за «лоббистов», которые специально обвинили Кудрицкого в плохой защите объектов.

Ранее главу «Укрэнерго» обвинили о коррупции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / А. Лобов
ТЕГИ:Украина

Горячие новости

Все новости

партнеры