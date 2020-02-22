На Украине скандал из-за отказа педиатра говорить на украинском языке
Врач-педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке. Об этом сообщает украинский портал «Обозреватель».
Педиатр также зафиксировала отказ матери одной из пациенток лечиться у русскоговорящего медика из-за отказа врача перейти на украинский язык. Запись об этом педиатр сделала в карте ребенка.
Отмечается, что мать девочки решила пожаловаться в министерство здравоохранения и обратиться в суд, если потребуется. Также женщина обратилась к руководству медучреждения, но перед ней извиняться не стали.
Ранее украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН рассказал о последствиях профпереподготовки учителей русскоязычных школ Украины. Он выступил категорически против нововведения, назвав его дискриминацией по языковому принципу.
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- На Украине скандал из-за отказа педиатра говорить на украинском языке