На Украине скандал из-за отказа педиатра говорить на украинском языке

Врач-педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке. Об этом сообщает украинский портал «Обозреватель».

Педиатр также зафиксировала отказ матери одной из пациенток лечиться у русскоговорящего медика из-за отказа врача перейти на украинский язык. Запись об этом педиатр сделала в карте ребенка.

Отмечается, что мать девочки решила пожаловаться в министерство здравоохранения и обратиться в суд, если потребуется. Также женщина обратилась к руководству медучреждения, но перед ней извиняться не стали.

Ранее украинский политик Владимир Олейник в эфире НСН рассказал о последствиях профпереподготовки учителей русскоязычных школ Украины. Он выступил категорически против нововведения, назвав его дискриминацией по языковому принципу.

