На Украине с начала спецоперации возбудили почти 1500 дел о госизмене

Уточняется, что было возбуждено почти две тысячи уголовных производств против национальной безопасности, среди которых - около полутора тысяч о государственной измене, 29 - по фактам сотрудничества с Россией.

На Украине за госизмену предусмотрено наказание в виде тюрьмы сроком на 15 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Крыму ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

