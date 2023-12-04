На Украине с начала спецоперации возбудили почти 1500 дел о госизмене
На Украине с февраля прошлого году было возбуждено почти полторы тысячи дел по статье о госизмене. Об этом в своем Telegram-канале сообщило государственное бюро расследований.
Уточняется, что было возбуждено почти две тысячи уголовных производств против национальной безопасности, среди которых - около полутора тысяч о государственной измене, 29 - по фактам сотрудничества с Россией.
На Украине за госизмену предусмотрено наказание в виде тюрьмы сроком на 15 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Крыму ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru