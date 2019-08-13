На Украине рассказали о плане «Б» на случай прекращения транзита российского газа

Киев имеет план «Б» на случай, если контракт на транзит газа с Россией не будет продлён. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

«Было бы совершенно безответственно не иметь плана Б», — заявил он в интервью «Би-би-си Украина».

Транзит газа, по его словам, нужен стране, так как от него она получает «три миллиона доходов». В какой валюте, представитель Украины не уточнил. Однако при этом нежелание Москвы возобновлять контракт с Киевом он считает давлением на Украину.