На Украине рассказали о плане «Б» на случай прекращения транзита российского газа
Киев имеет план «Б» на случай, если контракт на транзит газа с Россией не будет продлён. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
«Было бы совершенно безответственно не иметь плана Б», — заявил он в интервью «Би-би-си Украина».
Транзит газа, по его словам, нужен стране, так как от него она получает «три миллиона доходов». В какой валюте, представитель Украины не уточнил. Однако при этом нежелание Москвы возобновлять контракт с Киевом он считает давлением на Украину.
Добавим, в случае непродления транзита, по его словам, Украина выживет без российского газа, так как у неё уже есть опыт прохождения через «сложные вызовы». По его мнению, это не вопрос выживания, а вопрос развития страны.
Ранее в Киеве заявили, что нашли альтернативу российскому дизельному топливу. Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украина сможет заместить нехватку топлива поставками из Евросоюза и Белоруссии.
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