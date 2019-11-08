На Украине раскрыли богатство Зеленского

Сообщается, что президенту Украины принадлежит ряд объектов недвижимости в Киеве: дом площадью 353 кв. м (около $31 тыс.), квартира в 131 кв. м ($28,5 тыс.), два парковочных места, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, несколько квартир в совместной доле с женой. Также у Зеленского есть дом в Италии и апартаменты в Великобритании.

Зеленский владеет суммой в $440 тысяч: на его банковских счетах есть 1 млн гривен и $130 тыс., а также еще $190 тыс. и €107 тыс. наличными. Также принадлежит автомобиль Land Rover 2016 года выпуска.

